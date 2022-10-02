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Bolu Dağı sisli

Bolu Dağı'nın D-100 geçişinde sis etkili oluyor.

Yurt Haberleri 02.10.2022, 21:23
Bolu Dağı sisli

Öğle saatlerinden itibaren sağanağın etkili olduğu bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.

Kara yolunun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri, sis ve yağışın bölgenin yüksek kesimlerinde hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacağını belirtti.

Kaynak: AA
#bolu dağı #Sis
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