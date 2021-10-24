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Bolu Dağı'nda sis

Bolu Dağı Düzce kesiminde etkili olan sis ve yağmur sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yurt Haberleri 24.10.2021, 16:42
Bolu Dağı'nda sis

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sis ve hafif yağış nedeniyle bölgedeki trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden aşırı hızdan kaçınmalarını ve takip mesafesini korumalarını istedi.

Karayolları ekipleri de ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA
#bolu dağı #Sis
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