Bolu Dağı'nda sis
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesine neden oldu.
Yurt Haberleri 31.08.2022, 17:00
Bölgede öğleden sonra başlayan ve etkisini artırarak devam eden sis sebebiyle D-100 kara yolunun Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek, Bıçkıyanı ve Elmalık kesimlerinde ulaşımda aksamalar meydana geliyor.
Sürücüler güzergahta kontrollü seyrederken, bölgede zaman zaman sağanak da etkili oluyor. Sis ve sağanak yüzünden görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.
Karayolları ve trafik ekipleri sürücülerin bölgede dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
Kaynak: AA
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