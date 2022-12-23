Bolu Dağı'nda kış lastiği denetimi
Bolu Dağı'nda yapılan kış lastiği denetimlerinde kış lastiği takmayan veya lastiği kriterleri karşılamayan 8 aracın sürücüsüne, kanun maddesi gereğince toplam 8 bin 920 lira ceza kesildi.
Yurt Haberleri 23.12.2022, 17:47
Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama kapsamında Bolu Dağı'nda denetim gerçekleştirildi.
Bölgede sabah saatlerinden itibaren denetimlerine başlayan trafik ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı.
Sahada 5 gündür kış lastiği denetimi gerçekleştiren ekipler, 642 kontrol yaparak denetimleri sıkı tutuyor.
Kış lastiği takmayan veya lastiği kriterleri karşılamayan 8 aracın sürücüsüne, kanun maddesi gereğince toplam 8 bin 920 lira ceza kesildi.
Ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın önemi konusunda da bilgilendirdi.
Kaynak: AA
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