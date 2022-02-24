Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışının 2 gün sürmesi bekleniyor.
Yurt Haberleri 24.02.2022, 19:02
Bölgede sabah etkisini gösteren sağanak, yerini kara bıraktı.
Kar yağışı, Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık, Bıçkıyanı ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösteriyor.
Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü güzergahta, polis de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kar yağışının bölgede 2 gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Öte yandan Düzce'nin yüksek kesimlerindeki Topuk ve Karduz yaylalarında da kar etkili oluyor.
Kaynak: AA
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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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