Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor: 2 gün daha sürecek
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili olurken yağış sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Yurt Haberleri 08.02.2022, 22:06
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Gündüz başlayan kar yağışı kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkisini sürdürüyor.
Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmasına devam ediyor, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kar yağışının bölgede 2 gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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|22
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|22
|20
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|47
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|37
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|34
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|22
|30
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|22
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|21
|22
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|20
|19
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|22
|16
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|21
|15
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|21
|15
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|53
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|47
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|40
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|38
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|22
|36
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|23
|35
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|35
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