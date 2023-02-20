Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Yurt Haberleri 20.02.2023, 18:09
Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteren sisin ardından görüş mesafesi yer yer 15 metreye düştü.
Güzergahta sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle sürücüler, araçlarının dörtlü flaşörlerini yakarak ilerliyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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