Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor
Sağanak ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.
Yurt Haberleri 15.08.2022, 17:58
D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bölgede öğleden sonra başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu.
Sürücüler güzergahta kontrollü bir şekilde seyrederken, zaman zaman etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düşüyor.
Karayolları ve trafik ekipleri sürücülerin bölgede dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
Kaynak: AA
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