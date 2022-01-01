Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor
Bolu Dağı'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.
Yurt Haberleri 01.01.2022, 18:04
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis etkili oluyor.
Yumrukaya, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.
Karayolları ekipleri, sürücüleri ışıklı tabela ve sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri için uyarıyor.
Trafik ekipleri de sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri yönünde ikaz ediyor.
Bolu Dağı'nda oluşan sis, drone ile görüntülendi.
Kaynak: AA
10
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|50
|2. Chelsea
|20
|42
|3. Liverpool
|19
|41
|4. Arsenal
|20
|38
|5. West Ham
|19
|31
|6. M. United
|18
|31
|7. Tottenham
|17
|30
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|18
|25
|10. Brighton
|18
|24
|11. Crystal Palace
|19
|23
|12. Aston Villa
|18
|22
|13. Southampton
|19
|21
|14. Brentford
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|17
|13
|18. Burnley
|16
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|19
|28
|9. Espanyol
|19
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Athletic Bilbao
|19
|24
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8