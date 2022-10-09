Bolu Dağı'nda görüş mesafesi iyice düştü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis ve hafif yağmur görüş mesafesini iyice düşürdü.
Yurt Haberleri 09.10.2022, 17:24
Geceden beri sağanağın yaşandığı bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Sürücüler, yolun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde dikkatli seyrediyor.
Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Sis ve yağışın bölgenin yüksek kesimlerinde yarına kadar aralıklarla etkili olacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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