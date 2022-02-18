Bolu Dağı'na kar yağıyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak sonrası kar yağışı başladı.
Yurt Haberleri 18.02.2022, 17:39
Bölgede sabah etkisini gösteren sağanak, yerini kara bıraktı.
Kar, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık, Bıçkıyanı ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösteriyor.
Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü güzergahta, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kar yağışının bölgede 2 gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Öte yandan, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerindeki Abant, Kartalkaya, Topuk ve Karduz yaylalarında da kar etkili oluyor.
Kaynak: AA
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