Bolu Dağı'na kar yağıyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösterirken ulaşımda şimdiye kadar bir aksama yaşanmadı.
Yurt Haberleri 15.03.2022, 09:47
Bölgede kar, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde aralıklarla devam ediyor.
Ulaşımda aksama yaşanmazken Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması yürütüyor
Trafik polisleri de sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli seyretmeleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA
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