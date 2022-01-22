banner38

Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişi kontrollü olarak yapılıyor.

Yurt Haberleri 22.01.2022, 01:29
Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor.

Bölgede başlayan kar, otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükleri ile Elmalık, Abant Kavşağı ve Yumrukaya mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Karayolları personeli güzergahta kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparken, polis ekipleri ise belirli noktalarda, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ise kar özellikle Yumrukaya, Elmalık, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıbayırı, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı tarafında etkili oluyor.

D-100 kara yolunda da Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ağır tonajlı araçların ulaşımı kontrollü sağlanıyor

Bolu Valiliğinin yaptığı açıklama kapsamında, Bolu Dağı'ndan kış lastiği veya zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

Ayrıca kar lastiği ve zinciri olsa bile ağır tonajlı araçlar, Bolu Dağı'ndan hem İstanbul hem de Ankara istikametlerine polis ekiplerinin kontrolünde geçebiliyor.

Elmalık mevkisinde bekletilen tır ve kamyonlar, kar küreme çalışması yapan araçların arkasından yollarına devam ediyor.

Hem Anadolu Otoyolu hem de D-100 kara yolunda belirli noktalarda hem tır ve kamyonlar hem de küçük araçlar için çok sayıda çekici hazır bekletiliyor.

Öte yandan, kar yağışı Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de etkili oluyor.

Kaynak: AA
#bolu dağı #kar
Yorumlar (0)
banner35
3
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. Samsunspor 20 33
7. İstanbulspor 20 33
8. Adanaspor 20 32
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 21 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 22 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11