Bolu'da yoğun kar yağışı
Bolu Dağı’nda kar etkisini artırırken ekipler karla mücadelesini sürdürüyor.
Yurt Haberleri 09.03.2022, 00:08
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Sabah başlayan kar yağışı, otoyolun Bolu Dağı Tüneli, viyadükler ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ile Karanlıkdere mevkilerinde yoğunluğunu artırdı.
Karayolları ekipleri, bu güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürürken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan kar yağışının Bolu şehir merkezinde de etkisini artırdığı gözleniyor.
Kaynak: AA
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