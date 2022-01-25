Bodrumlular yağan kara sevindi
Muğla'nın turistik ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar bazı yolları kapatırken Bodrum'da yaşayan vatandaşlar yağan karın sevincini yaşadı.
Muğla'nın Marmaris, Datça, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerin yolları kapandı.
Marmaris'in Turunç, Osmaniye ve Bayır mahalleleri istikametine giden yollar, kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Datça'nın Mesudiye Mahallesi kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılırken, yolda mahsur kalan sürücüler, ekiplerin yardımıyla evlerine gönderildi. Mesudiye-Palamütbükü yolu kar yağışı nedeniyle kapandı.
Bodrum'da kar sevinci
Bodrum'un Mazı ve Etrim mahallelerinin kırsal kesimlerinde kar yağışı başladı.
Bazı bölgelerde kar yağışı etkisini giderek artırırken, vatandaşlar kar yağışının olduğu alanlara çıkarak sevinç yaşadı.
Fethiye'nin Seki Mahallesi Gürbeli mevkisinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahalle yolu kapandı. Yolda mahsur kalan bir vatandaş jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Ölüdeniz ve Kayaköy mahallelerinde de kar yağışı etkili oluyor.
Kapanan yollar için Muğla Büyükşehir Belediyesinden tuzlama ve yol açma ekibi talep edildi.
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