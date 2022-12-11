Bodrum'da kuvvetli rüzgar
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
Yurt Haberleri 11.12.2022, 21:39 11.12.2022, 21:45
Meteorolojik uyarı yapılan ilçede, rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi buldu.
Rüzgarın etkisiyle oluşan güçlü dalgalar, sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. Balıkçılar denize açılamadı.
Kumsallar dalgaların köpükleriyle kaplanırken aralıklarla yağmurun da görüldüğü ilçede, rüzgarın gece yarısından, yağışlı havanın da yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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