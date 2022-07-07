Bodrum'da tapu sahteciliği: Başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalıştılar
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tapu sahteciliği yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yurt Haberleri 07.07.2022, 01:18
Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, sahte evrakla kendilerine ait olmayan araziyi satmaya çalışan şüphelilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü içerisindeki 3 şüpheliyi sahte evraklarla yakaladı.
Gözaltına alınan R.K, H.K. ve M.C.G'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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