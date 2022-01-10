Bodrum'da sağanak etkili oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su basarken Bodrum-Turgutreis kara yolu ulaşıma kapandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sağanağın ardından çok sayıda ev sular altında kaldı, kara yolu ulaşıma kapandı.
İlçede birkaç gündür devam eden yağmur akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle Yakaköy, İslamhaneleri, Yalıkavak, Peksimet ve Kadıkalesi mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.
Vatandaşların bazıları kendi çabalarıyla evlerinden kurtulmayı başarırken, bazıları da görevlilerce kurtarıldı.
İslamhaneleri mevkisinde fenalaşan hamile bir kadın kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
Yağmur suları nedeniyle Bodrum-Turgutreis kara yolu da trafiğe kapandı.
Bir şeridi kapanan yolda ulaşım polis ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kontrollü olarak sağlanırken, yolun açılması için çalışma başlatıldı.
Ekipler sıkıntı yaşanan bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.
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