Bodrum'da iki mega yata yakıt ikmali yapıldı
"Lana" ve "Aviva" isimli yatlara Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali yapıldı.
Yurt Haberleri 22.07.2022, 23:51
Uzunluğuyla dünyanın sayılı motor yatları arasındaki 107 metre uzunluğundaki "Lana" ve 98 metrelik "Aviva" isimli yatlar, Paşatarlası mevkisindeki gemi yanaşma iskelesine yanaştırıldı.
Cayman Adaları bayraklı iki yatın bağlandığı iskeleye, gün içerisinde akaryakıt tankerleri giriş yaptı. Akşam saatlerine kadar süren ikmalin ardından yatlar hareket etti.
Yatlarda spor salonu, plaj kulübü, yüzme platformu gibi çeşitli imkanlar bulunuyor.
Kaynak: AA
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