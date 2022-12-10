Bodrum'da 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 10'u balıkçı teknesine çıkan 3'ü de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekiplerin durdurdukları 2 lastik botta 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, ekipler, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda 10'u balıkçı teknesine çıkan 3'ü de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan 68 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.