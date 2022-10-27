Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.
Yurt Haberleri 27.10.2022, 01:50
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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