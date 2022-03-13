Birkaç saatte 2 ton hamsiyi yediler
Antalya'daki hamsi şenliğinde 2 ton hamsi ve 7 bin kişilik kuymak kısa sürede tüketildi.
Hamsi ve Kuymak Şenliği'nde 2 ton hamsi ve 7 bin kişilik kuymak pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı.
Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Karadenizliler Derneği iş birliğiyle Hayat Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte, ekmek arası hamsi almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 10 bin kişi hesaplanarak pişirilen 2 ton hamsi ile 7 bin kişilik kuymak kısa sürede tükendi.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, AA muhabirine, Karadeniz'in sıcak insanlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Şenlik ortamının kedilerini Artvin'deymiş gibi hissettirdiğini belirten Esen, "Sanki bugün, Rize'deki Pazar'da gibiyiz, Trabzon Sürmene'de gibiyiz. Soğuk bir hava ama buradaki insanların sıcaklıyla ısınmış bir havada hamsimizi, kuymağımızı paylaşıyoruz. Onlarla bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.
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