Bir pitbull dehşeti daha
Antalya'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kişi yaralanırken köpeğin sahibine para cezası verildi.
Yurt Haberleri 22.01.2022, 16:56
Antalya'nın Kaş ilçesinde köpeğin saldırısı sonucu kolundan yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
1. Sokak'ta oturduğu apartmanın giriş katında beslenen pitbull cinsi köpeğin saldırısıyla yaralanan Mesut Bülent Yöngeviz, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kolundan yaralanan Yöngeviz, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri, köpeğin sahibi Nafi Pancar'a para cezası verdi.
Apartmanda beslendiği tespit edilen köpek, Kaş Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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