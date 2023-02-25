Bingöl'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.28'de merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 14 kilometre derinlikte oldu.