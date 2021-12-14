Biga'da tarım arazilerini su bastı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak bazı tarım arazilerine zarar verdi.
Yurt Haberleri 14.12.2021, 17:02
Çanakkale’nin Biga ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı tarım alanlarında su baskını yaşandı.
Yağışın fırtınayla etkili olduğu Gümüşçay ve Çeşmealtı köyü arasında, seraların da bulunduğu tarım alanları zarar gördü.
Çiftçilerden Bünyamin Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 dönüm alandaki 7 serada sebze çeşitleri ürettiklerini söyledi.
Ercan, seralarının içlerinin suyla dolduğunu ifade etti.
Bünyamin Ercan'ın annesi Saniye Ercan ise seraların büyük zarar gördüğünü belirterek, "Yükselen sular seralarımıza indi. Lahanalar, kerevizler, marullar, dereotları, pırasalar hepsi su altında kaldı. Hiçbirinden hayır yok." dedi.
Bölgede hasarın tespiti için çalışma yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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