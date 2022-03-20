Bayrampaşa'da çatı yangını
İstanbul Bayrampaşa'da bir binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yurt Haberleri 20.03.2022, 09:09
Muratpaşa Mahallesi Hamidiye Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
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