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Bayburt ve Rize'ye "kış geldi"

Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerine ilk kar yağdı.

Yurt Haberleri 24.09.2022, 19:37
Bayburt ve Rize'ye "kış geldi"

Kentte etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Kar yağışı nedeniyle Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köyleri ile 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Rize

Kar nedeniyle İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı ve 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 450 rakımdaki Samistal Yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışını, bazı vatandaşlar tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı.

Kaynak: AA
#bayburt #Rize #kar yağışı
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