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Bayburt'ta dağlık alanda örtü yangını çıktı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde öğle saatlerinde çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yurt Haberleri 02.10.2022, 20:36
Bayburt'ta dağlık alanda örtü yangını çıktı

İlçeye bağlı Gümüşdamla köyünde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Dağlık alana yayılan yangına, arazinin engebeli olması ve rüzgar nedeniyle zor şartlarda müdahale ediliyor.

Köylülerin de desteğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Yangının yerleşim yerine sıçrama durumunun söz konusu olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA
#bayburt #ÖRTÜ YANGINI
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