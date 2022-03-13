Batman'da heyelan meydana geldi
Sason ilçesinde oluşan heyelan sebebiyle 17 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
Yurt Haberleri 13.03.2022, 13:22
Alınan bilgiye göre, dün gece aşırı yağış nedeniyle Sason'un Derince grup köy yolunda Kınalı köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan toprak ve büyük kaya parçaları yolu kapattı.
Heyelan nedeniyle 17 köyle ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri bölgede yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Olası bir heyelan riskine karşı ekipler çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor.
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