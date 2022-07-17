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Batman'da 7 aile, valilik ve kanaat önderlerinin girişimiyle barıştırıldı

Batman'da valilik ve bölgedeki kanaat önderlerinin girişimleri sonucu bir araya getirilen 7 aile düzenlenen törenle barıştı.

Yurt Haberleri 17.07.2022, 18:23
Batman'da 7 aile, valilik ve kanaat önderlerinin girişimiyle barıştırıldı

Batman'ın Beşiri ilçesinde, aralarında husumet bulunan 7 aile, valilik ve kanaat önderlerinin girişimiyle barıştırıldı.

İlçeye bağlı Yontukyazı köyünde Kurban Bayramı'nın birinci günü 54 kişinin yaralandığı silahlı, taşlı ve sopalı kavganın ardından 7 aile arasındaki husumetin sonlandırılması için çalışma başlatıldı.

Batman Valiliği ve bölgedeki kanaat önderlerinin girişimleri sonucu bir araya getirilen aileler, düzenlenen törenle barıştı.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, geçmişte huzur ve barış içerisinde yaşayan aileler arasında çıkan kavgadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Bu tatsız olayın bugün barışla sonuçlanmasından dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Taşkın, şöyle konuştu:

"Bu olaya su serpen, soğutan, gençlerimizi konuşarak ikna eden herkesten Allah razı olsun. Kendi içimizde yaşanan hususu kendi içimizde çözelim diye aileler böyle bir karar aldı. Konuştuktan sonra kavgayı gerektirecek hiç bir şeyin olmadığını görüyoruz. Kavgada haklı bir taraf yoktur, her zaman her iki taraf da haksızdır. O yüzden öncelikle konuşmayı deneyelim. Herkes gerektiğinde bir adım geri atmasını bilsin. Geri adım atıp da çözemeyeceğiniz hiçbir şey yoktur."

Kanaat önderi Metin Banlı da barışın sağlanmasına vesile olan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'a teşekkür etti.

Bu olumsuz olayın kendilerini üzdüğünü ifade eden Banlı, "Bu barış inşallah kalıcı olur. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Alikan aşiretinin değerli mensuplarına teşekkür ediyoruz. Herkes bu olay için elinden geleni yapmıştır" dedi.

Kanaat önderi Mustafa Öztürk de yaşanan üzücü olaydan tarafların gerekli dersi aldığını düşündüklerini dile getirerek, "Barış ortamının sağlanmasından sonra huzursuzluk çıkaranların gerekirse evlerini başka yere götürmeleri yönünde kararlar alınacak. Bu konu tüm aşiretin ortak kararıdır. Mutlu ve umutluyuz bu ortamdan. Tekrardan böyle olayların yaşanmamasını ümit ediyor ve yaşanmaması için da çabalayacağız" diye konuştu.

Barış törenine Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener de katıldı.

Yontukyazı köyünde aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında 9 Temmuz'da yaşanan kavgada 2'si ateşli silah, 1'i kesici alet, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5'i ağır 54 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
#Batman #beşiri
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