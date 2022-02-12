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Batı Karadeniz Ekspresi'yle yolculuk edenler tarih ve doğayla buluşuyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alternatif turizm çalışması kapsamında hayata geçirilen Batı Karadeniz Ekspresi, yolcularını tarih ve doğayla buluşturuyor.

Yurt Haberleri 12.02.2022, 01:27
Batı Karadeniz Ekspresi'yle yolculuk edenler tarih ve doğayla buluşuyor

Türkiye'nin önemli kültür turizmi merkezlerinden Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen tatilciler için geçen yıl başlatılan Batı Karadeniz Ekspresi, yolcularına tarih ve doğayla iç içe gezi imkanı sağlıyor.

Karabük'e gelen tatilciler, TCDD'ye ait Batı Karadeniz Ekspresi ile yaklaşık 1 saat Türkiye'nin en büyük blok ormanları ile tabiat parkları, şelaleler, göller, yaylalar, kanyonlar ve kamp alanları arasında seyahat ediyor.

Tatilciler, tren seyahatinin ardından UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde adeta "zamanda yolculuk" yapıyor.

Bu kapsamda İzmir'den gelen yaklaşık 100 kişilik grup, bölgeye özgü bitki ve ağaç türleriyle doğal güzellikler sunan Yenice ilçesinden Karabük'e, Batı Karadeniz Ekspresi ile yolculuk yaptı.

"Gelen konuklarımızın mutluluğu bizi çok sevindirdi"

Safranbolu'da karşıladığı misafirlerle tek tek ilgilenen Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine, geçen yıl ilkbaharda başlattıkları projenin yaz aylarında ilgi gördüğünü söyledi.

Bu ilginin kışın da sürdüğünü anlatan Ergüder, "Trenle hedefimiz Safranbolu'da konaklama süresini çoğaltmak ve turizmi çeşitlendirmek. Proje şu anda gerçekten güzel gidiyor. Bunun farklı periyotlarda devamı olacağını biliyoruz çünkü baştan tarihler yazıldı. Gelen konuklarımızın mutluluğu bizi çok sevindirdi. Amaca ulaşılacağına inanıyorum." diye konuştu.

Grupların daha önce Safranbolu'ya gelip Amasra'ya gittiğini aktaran Ergüder, şunları kaydetti:

"Safranbolu'da yemek almıyorlardı, bir gece konaklıyorlardı. Bu da Safranbolu'ya çok katma değer yaratmıyordu. Biz Yenice ve Pınarbaşı'nı da çeşitlerimiz içine kattığımızda gördük ki 2 gece konaklama, öğle yemeği ve Safranbolu'da geçen daha uzun süre... Ben bunun daha da artacağını, hatta belki ilerleyen dönemde 3 geceye çıkarılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki daha büyüğünü hedefliyoruz."

"Kesinlikle çok daha fazla ilgiyi hak ediyor"

İzmir'den gelen gruba öncülük eden turist rehberi Yasemin Güngör ise Safranbolu'yu daha önce de ziyaret ettiklerini ancak bu kez tren yolculuğuyla çok farklı anılar yaşadıklarını belirtti.

Kış turizminden Safranbolu'nun yeteri kadar pay almadığını dile getiren Güngör, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın kayak merkezlerini içine alarak, Safranbolu'yu da ziyaret ederek hem kültür hem doğa hem de kış turizmini bir arada yapalım dedik. Bunda bir de tren işin içine girdi. Doğu Ekspresi oldukça yoğun şekilde devam ediyor. Fakat bu tarafta yıllardır hiç kimsenin ele almadığı bir Filyos Çayı'mız var. Onun üzerinde bir tren hattımız var. Bu tren hattı üzerindeki o doğal güzellikler kesinlikle çok daha fazla ilgiyi hak ediyor. Herkesin gördüğüne değil, aslında hiç kimsenin görmediğine şu anda ihtiyacımız var."

Yoğun kalabalıklardan ziyade biraz daha nefes alabilecekleri yerlere ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Güngör, "Bu yüzden Yenice'den Karabük'e gittik. Ardından Horma Kanyonu'na gittik. Olağanüstü güzel. Bazı yerlere kış çok yakışıyor. Konuklarımız henüz turdayken yakınlarını aradı, 'Çok değişik bir tur var ve bu tura mutlaka gidilmeli.' dedi. Dönüş şimdiden çok güzel. Çok mutluyuz." dedi.

"Herkesin yaşamasını tavsiye ederim"

Tura katılan Serkan Aksu da keyifli bir gezi olduğunu, tatillerinin güzel geçtiğini anlattı.

Trenle ilk kez uzun yolculuk yaptığına işaret eden Aksu, "Hiç görmediğimiz yerleri gördük. Her şeyden önce İzmir'de kar görmüyoruz, burada her yer bembeyaz. Özellikle Safranbolu'yu çok beğendik, evleri muhteşemdi, yöresel lezzetleri çok iyi. Daha önce gelmediğime pişman oldum. Bir sonraki ziyaretim ailemle olacak. Mükemmel bir deneyim, herkesin yaşamasını tavsiye ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA
#batı karadeniz ekspresi #safranbolu
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