Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis görüş mesafesini düşürdü

Kara yolunun Şifalı Su, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde sabah saatlerinden beri etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Sürücüler dikkatli ilerlerken, trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Dik rampaların yanı sıra keskin virajların bulunduğu yoldaki sis, dronla görüntülendi.