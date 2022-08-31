Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis görüş mesafesini düşürdü
D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkisini gösterirken görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler daha dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
Yurt Haberleri 31.08.2022, 18:48
Kara yolunun Şifalı Su, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde sabah saatlerinden beri etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Sürücüler dikkatli ilerlerken, trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Dik rampaların yanı sıra keskin virajların bulunduğu yoldaki sis, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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