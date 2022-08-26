Başakşehir'e dolu yağdı
İstanbul Başakşehir'de kısa süreli etkili olan dolu nedeniyle yerler beyaza büründü. İlçede sağanak devam ediyor.
Yurt Haberleri 26.08.2022, 18:36
İstanbul'da bazı ilçelerde akşam saatlerinde sağanak başladı. Başakşehir'de ise kısa süreli yağan dolu nedeniyle yerler beyaza büründü.
Dolunun sona erdiği ilçede sağanak devam ediyor.
Esenyurt'un yanı sıra Anadolu Yakası'nda da sağanak, bölgesel ve aralıklı olarak sürüyor.
Kaynak: AA
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