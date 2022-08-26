Başakşehir'e dolu yağdı

İstanbul'da bazı ilçelerde akşam saatlerinde sağanak başladı. Başakşehir'de ise kısa süreli yağan dolu nedeniyle yerler beyaza büründü.

Dolunun sona erdiği ilçede sağanak devam ediyor.

Esenyurt'un yanı sıra Anadolu Yakası'nda da sağanak, bölgesel ve aralıklı olarak sürüyor.