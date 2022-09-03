Bartın'da sağanak
Bartın'ının Ulus ilçesi ve ilçeye bağlı Abdipaşa beldesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yurt Haberleri 03.09.2022, 19:25
İlçe ve belde merkezinde başlayan ve etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Su birikintileri, ilçe merkezinde ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.
Trafik ekipleri, su birikintileri nedeniyle Abdipaşa-Ulus ve Abdipaşa-Karabük kara yollarını da bir süre ulaşıma kapattı.
Ulus ve Abdipaşa belediyesi, AFAD ile jandarma ekipleri de bölgede önlem aldı.
Kaynak: AA
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