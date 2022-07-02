Bartın'da denize girmek 3 gün yasaklandı
Bartın Valiliği selin ardından mikrobik risk nedeniyle 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını bildirdi.
Yurt Haberleri 02.07.2022, 00:34
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.
İlde yaşanan sel nedeniyle deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceği ifade edilen açıklamada, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla İnkumu, Tarla Ağzı ve Gömü Plajı'nda tedbiren 2-3-4 Temmuz tarihlerinde 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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