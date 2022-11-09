Balıkesir'deki yangın kontrol altına alındı

Çalışkanlar Mahallesi'nde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, 5 araç ve 11 personelle müdahale ettikleri yangını büyümeden söndürdü.

Bir kaplumbağa yavrusu da itfaiye ekipleri tarafından yangından kurtarılarak, doğal ortamına bırakıldı.