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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altında

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kuyualan Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangını yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Yurt Haberleri 05.08.2022, 17:19
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altında

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kuyualan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 15 dakika içinde yangına müdahale etti.

Yangın, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale ekibi, 3 helikopter ve 2 uçakla yapılan söndürme çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
#Balıkesir #orman yangını
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