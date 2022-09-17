Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Yurt Haberleri 17.09.2022, 14:44
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı kırsal Mehmetler Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlattı.
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