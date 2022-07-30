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Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de henüz tespit edilemeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Yurt Haberleri 30.07.2022, 13:35
Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Hallaçlar Mahallesi'ndeki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, 2 uçak, 5 helikopter, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı ve ilk müdahale aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA
#Balıkesir #yangın #Orman
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