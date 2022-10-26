Balıkesir'de deprem!
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yurt Haberleri 26.10.2022, 14:07
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Saat 13.27'deki depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.
Sarsıntılı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.
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