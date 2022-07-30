Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altında
Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını yapılan yoğun çalışmalarla kontrol altına alındı.
Yurt Haberleri 30.07.2022, 15:41
Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Hallaçlar Mahallesi'ndeki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın 2 uçak, 5 helikopter, 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, dozer ve kara ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Havran İlçemize bağlı Hallaçlar Mahallemizde ormanlık alanda başlayan yangın karadan ve havadan yapılan etkili müdahaleyle çok kısa sürede kontrol altına alındı. Faaliyeti gerçekleştiren orman, jandarma ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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