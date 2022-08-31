Balıkçılar denizlere açıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, av yasağının bu gece yarısı itibarıyla sona erecek olmasından dolayı balıkçıların denize açılıp ağlarını mavi sulara bırakacağını söyledi.

Turan, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2022-2023 av sezonu için düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşan Bülent Turan, Çanakkale’nin özel bir kent olmasının yanında aynı zamanda balıkçılık kenti olduğunu belirtti.

Bugün balıkçılar için düzenlenen törende bir araya geldiklerini ifade eden Turan, "Av yasaklarımız bu akşam itibarıyla bitiyor. Besmeleyi çekerek denize açılıyoruz. Çanakkale’miz 671 kilometre sahil uzunluğuyla Türkiye’nin ikinci uzun sahili olan güzel bir ilimiz. Avcılık çeşitliliği bakımından çok örnek bir ilimiz. Birçok deniz ürününün içinde barındırıldığı özel bir ilimiz. Çanakkale’mizde 12 bin balıkçımız var. Ortalama olarak balıkçılarımızın yarısı fiili olarak bu işi yapıyor. 835 adet balıkçı teknemiz var, 23 barınağımız var. 9 tane ihracat yapan 14 tane su ürünleri işletme tesisimiz var. 6 adet midye üretim tesisimiz var. Balıkta da iddialı olan bir ilimiz var. Karabiga karidesimiz var. Tescili yapılan çok özel bir karides, ekonomik değeri çok daha fazla diğerlerine göre. Bu bölgede balıkçılığın artması için yoğun mesaimiz var. Bu sene Çanakkale’mizin göletlerine 1,5 milyon kadar tatlı su balığı bıraktık. Hem denizlerimizde hem de tatlı sularımızda balıkçılığın gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Çanakkale Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erhan Çiftçi ise 4,5 aydan bu yana istirahatte olduklarını, tekne ve ağlarının bakımlarını yaptıkları belirterek, “İnşallah hayırlısıyla iyi bir av sezonu bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber de şöyle konuştu:

"Bu gece yarısından itibaren inşallah ilk ağlarımızı denize atacağız. Bu yıl denizlerimizde muazzam bir balık var. Çok heyecanlıyız. İki yıldır müsilaj nedeniyle sezonlar sıkıntılı geçmişti ancak bu yıl denizlerimiz çok iyi görünüyor. Hep birlikte inşallah vatandaşlara daha ucuza balık yedirmeye çalışacağız."

Dua edilmesinin ardından denize açılan balıkçılar, av alanlarına giderek yasağın sona ereceği saati beklemeye başladı.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Batı Karadeniz

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde av sezonunun başlamasına saatler kala balıkçılar, denize açılacakları anı beklemeye başladı.

Akçakoca Limanı'nda balıkçılar için uğurlama programı düzenlendi.

Akçakoca Müftüsü Ahmet Kuru, bereketli bir sezon için dua etti.

Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can da sezonun bol ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Balıkçılara bol palamut avlayacakları bir sezon dileyen Can, "İnşallah kazasız belasız bir sezon olur, sofralarda da bol bol palamut yeriz." dedi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş ise hava şartlarından dolayı küçük teknelerin bu gece denize açılma olasılığının düşük olduğunu ifade etti.

Programın tamamlanması sonrası balıkçılar av sezonun başlamasını beklemeye başladı.

İzmir

Yarın başlayacak avlanma sezonu öncesinde Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda uğurlama töreni düzenledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, törende, ecdadın kanıyla, canıyla suladığı bu vatanın çok kıymetli olduğunu, bu toprakları vatan kılanların her türlü nimetiyle istifade edilmesini sağladığını ifade etti.

Deniz, toprak, orman gibi nimetlerin sürdürülebilir bir şekilde kullanılması gerektiğini belirten Köşger, "Eğer imkanları en iyi şekilde değerlendiremiyorsak o zaman zengin toprakların fakir bekçileri olmaya devam ederiz. Balıkçıların yürüteceği faaliyet, balıkçılığın gelişmesi ve ülke geleceği açısından önem arz ediyor. Bu anlamda devletimiz, hükümetimiz balıkçılığı da her türlü destekliyor." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da İzmir'in 629 kilometrelik sahil şeridine sahip olduğunu vurgulayarak, şehrin, balıkçılık açısından da önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Daha önce şehirde bir tane bile balıkçı barınağı olmadığını ifade eden Kaya, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın İzmir'den milletvekili adayı olduğu 2011 seçimi öncesi yapmayı vadettiği 35 proje arasında barınakların da bulunduğunu, bu tarihten itibaren İzmir'in balıkçı barınaklarını kazanmaya başladığını söyledi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye Güzelbahçe'deki barınağa desteği nedeniyle teşekkür eden Kaya, "Ama aynı yaklaşımı Seferihisar'da göremedik. İnşallah Seferihisar Akarca'da da balıkçı barınağı yapma inadımızı sürdürüyoruz." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise denizlerin korunmasının önemini vurgulayarak, koruma ve kaçak avcılıkla mücadele sayesinde denizlerin daha cömert olacağını dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan ve Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy birer konuşma yaparak av sezonunun bereketli olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, denize bereket için çiçek bırakıldı.

Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'ndaki 36 tekne, hazırlıklarının ardından siren çalarak mavi sulara açılmak üzere halat çözdü.

Kocaeli

Av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için Kocaeli'nin Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde tören gerçekleştirildi.

Karamürsel ilçesindeki Ereğli sahilinde düzenlenen törende, balıkçılar, gece saat 00.00'da sona erecek av yasağı öncesinde dualar ederek, av sezonunun bereketli geçmesini diledi.

Törende konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, denizin üzerinde rızık aramanın zorlu bir yolculuk olduğunu ifade ederek, balık sezonunun bereketli olması dileğinde bulundu.

Karamürsel İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu'nun yaptırdığı duanın ardından protokol tarafından tekne kaptanlarına Türk bayrağı verildi ve baklava ikram edildi.

Vatandaşların ve balıkçıların yoğun ilgi gösterdiği törende havai fişek gösterisi de gerçekleştirildi.

Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da katıldı.

Kandıra Kefken Balıkçı Barınağında düzenlenen törende de dualar edilip kurban kesildi.

Törene Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Tarım ve Orman İl Müdürü Yüksel Çil ve Kefken Liman Başkanı Yakup Koca katıldı.

Yalova

Av yasağının bu gece yarısı itibarıyla sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için Yalova’da tören düzenlendi.

Armutlu ilçesindeki Kapaklı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla başladı.

Törende konuşan AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, balıkçıların sorunlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Geçen yıl müsilaj nedeniyle sıkıntılar yaşandığını, ancak bu yıl alınan tedbirler sayesinde herhangi bir sorun oluşmadığını hatırlatan Akyol, "Şimdi burada sizinle beraber 2022-2023 av sezonunu başlatıyoruz. Av sezonunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Vira Bismillah diyorum ve hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum." diye konuştu.

- Yalova'da geçen yıl su ürünlerinden 280 milyon lira gelir elde edildi

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da kentin balıkçılıkta kalbi konumunda bulunan Kapaklı Balıkçı Barınağı'nda yeni av sezonunun başlangıcını yaptıklarını, balıkçıların bu geceden itibaren 7 buçuk aylık süreçte denizlerde rızıklarını arayacaklarını ifade etti.

Av sezonunda balıkçıların bereketli bir sezon geçirmelerini dileyen Parıldar, şöyle konuştu:

"Yalova'mız 123 kilometre kıyı şeridiyle Marmara Bölgesi'nin en güzel konumlarından birisine sahip. Ülkemiz denizlerinde 500 türe yakın balık bulunmakta ve bu türlerden yaklaşık 100'ünün ticari avcılığı yapılmakta. Su ürünleri sektöründe de yaklaşık 53 bin kişiye doğrudan, 500 kişiye de istihdam sağlanmakta. İlimizde ise kayıtlı olarak 156 balıkçı gemimiz bulunmakta ve 1168 ticari balıkçı kardeşimiz sektöre hizmet vermekte."

Parıldar 2021'de ildeki balıkçılar tarafından yaklaşık 14 bin ton su ürünleri çıkarıldığını, yaklaşık 280 milyon liraya yakın gelir elde edildiğini aktardı.

Geçen yıl 120 küçük balıkçıya 310 bin 600 lira destek verdiklerini de belirten Parıldar, 2022'de 115 balıkçıya yaklaşık 150 bin lira destek sağlandığına değindi.

Balıkçıların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerine, yerelde çözülemeyen sorunları bakanlık aracılığıyla çözmeye çalıştıklarına da dikkati çeken Parıldar, denizlerin kirletilmemesi ve av yasakları ile kurallarına uyulması konusunda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Gözler palamut ve hamside

Program sonrası hazırlıklarını yapıp denizlere açılacakları saati beklemeye başlayan gemi kaptanları ve tayfalar da bol ve bereketli bir sezon geçirmeyi diledi.

Son hazırlıklarını tamamladıklarını anlatan kaptanlardan Gökhan Pars, denizlerdeki verimin bol olmasını beklediklerini ancak yakıt gibi bazı sıkıntılarının olduğunu ifade etti.

Pars, "İnşallah bunlar devlet büyüklerimizin dikkatini çeker. Bir an evvel bunların düzene girmesini istiyoruz. Genelde balıkçı tekneleri önce Marmara ile başlıyor. Olmadıysa Karadeniz'e, bir grup Ege'ye gidiyor. Kısmet neyse onun peşinden koşuyor herkes. Rastgele ile devam edecek herkes inşallah." şeklinde konuştu.

Bu gece "Bismillah" deyip ilk ağları atacaklarını belirten gemi kaptanı Şükrü Gündoğan ise şöyle dedi:

"Palamut bol olacak gibi ama palamut da mücadele etmek, peşinden koşturmak istiyor. Mazot pahalı olduğundan dolayı mücadelemiz olacak. Hamsi daha verimli olabilir. Hayırlısıyla bismillah diyeceğiz. İnşallah balık bol olur vatandaşlarımız da rahatça yiyebilir. Biz de onu bekliyoruz. Mücadelemizi vereceğiz."

Konuşmaların ardından okunan dualarla birlikte bir balıkçı gemisine giren Vali Muammer Erol ve AK Parti Milletvekili Akyol, kaptandan gemi ve gidecekleri bölgelerle ilgili bilgi aldı.

Törene, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.