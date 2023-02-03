Bakırköy'de metrobüs yangını
Bakırköy'de metrobüste çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yurt Haberleri 03.02.2023, 00:21
Alınan bilgiye göre, Bakırköy-İncirli metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
• İstanbul Bakırköy'de bir metrobüs alev aldı— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 2, 2023
• Seferlerde aksamalar yaşandı
Metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü https://t.co/ylbSoZ9vZf pic.twitter.com/XiaIjU0owk
Yolcular durakta tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Metrobüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Yangın dolayısıyla Zincirlikuyu ve Beylikdüzü yönlerinde uzun metrobüs kuyrukları oluştu.
Kaynak: AA
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