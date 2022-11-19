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Bakan Kurum, "yeni" Yusufeli'nde incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yusufeli'mizi yeni yerleşim alanına taşıyacağımız projemizin son sayfasına geldik. İnşallah salı günü büyük coşkuyla hem barajımızdaki ilk su tutumu için, diğer taraftan da yeni yerleşim alanında vatandaşlarımızla hasbihal etmek, kucaklaşmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle törenimizi gerçekleştiriyor olacağız." diye konuştu.

Yurt Haberleri 19.11.2022, 21:20
Bakan Kurum, "yeni" Yusufeli'nde incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KurumArtvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca ve diğer ilgililerle Yusufeli Kaymakamlığında basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kurum, ilçenin sorunlarına çözüm bulmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) hem ülke hem de Yusufeli adına çok önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Kurum, "Yusufeli'mizi yeni yerleşim alanına taşıyacağımız projemizin son sayfasına geldik. İnşallah salı günü büyük coşkuyla hem barajımızdaki ilk su tutumu için, diğer taraftan da yeni yerleşim alanında vatandaşlarımızla hasbihal etmek, kucaklaşmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle törenimizi gerçekleştiriyor olacağız." diye konuştu.

Barajın 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacağını, bu anlamda devlet ve millet dayanışmasının en iyi örneğinin gösterildiğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Tabii yapmış olduğumuz aslında bir Türk mucizesi diye ifade edeceğimiz önemli bir şaheser olacak. Yusufeli'miz geçmiş yıllarda baktığınızda birçok kez taşınmış. İnşallah bu taşınma da son olacaktır. Yeni Yusufeli gençlerin, vatandaşlarımızın, hanım kardeşlerimizin mutlu olduğu, spor alanlarında, okullarında vakit geçirebildiği, sporlarını yapabildiği, esnafımızın huzurlu şekilde ticaretini yapabileceği anlayışla tasarlandı. İnşallah bu projeyi layıkıyla vatandaşımıza teslim edeceğiz. Bu projeye başladığımızda, 'Nasıl yapacaksınız?' diye aynı eleştirileri bugün olduğu gibi geçmişte de duyuyorduk. 'Yaparız.' dedik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 20 yılda birçok eseri milletimize kazandırdık. 'Yeni Yusufeli'ni de barajımızı da yapacağız, teslim edeceğiz.' demiştik. Hamdolsun, Devlet Su İşlerimiz bu süreci tamamladı. TOKİ'miz yeni yerleşim alanlarının inşasını tamamladı ve huzurlu şekilde vatandaşlarımızın taşınma sürecini yürüteceğiz." 

Bakan Kurum, çalışmalarında güçlerini milletten ve devletten aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu dağlar, Fatih Sultan Mehmet'in Erzurum üzerinden geçerek Trabzon'u fethetmek için yol yürüdüğü alanlar. Yine Kanuni ve Yavuz'un doğu seferini yapmış olduğu dağlar. Yusufeli'ne baktığınızda, Demirkent beldesine gittiğimizde orada 1549'a varan mazimizi görüyoruz. Kanuni dönemine uzanan bir camimiz orada ve biz de ecdadımızdan aldığımız değerleri, tarihi eserleri yine koruyacak anlayışla yeni yerleşim alanının inşasını hep birlikte gerçekleştiriyoruz."

Yusufeli'deki çalışmalara değinen Kurum, yeni yerleşim alanında 17 milyon metreküp kazı ve 10 milyon metreküp dolgu yapıldığını anlattı.

3 bin 205 konut yapıldı

Kurum, yerleşim alanının 750 bin metrekaresinin yeşil alan olduğunu belirterek, yapılan yeni yapılarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yerleşim alanında 2 bin 698 konut, 285 ticari ünite, 37 sanayi dükkanı, 25 yataklı devlet hastanemiz, 24 ve 12 derslikli iki lisemiz, 16 derslikli meslek lisemiz ki burada gençlerimiz meslek sahibi olsunlar diye. Ortaokullarımız, anaokullarımız ve öğrenci yurdumuz var. Burada öğrencilerimiz huzur ve güven içinde eğitimlerini alacak. Yine ilçemizin ihtiyaç duyduğu sağlık ocağı, ilçe jandarma komutanlığı, belediye binamız, kaymakamlık binamız, camimiz ki burada bütün vatandaşlarımıza, bölgeye hizmet verecek şekliyle planlandı ve yapımı tamamlandı. Su tutulması ile su altında kalma ihtimali olan yerleşim yerlerimiz, köylerimiz var. Orada da vatandaşlarımızı en güvenli alanlara çıkarmak amacıyla 521 köy konutumuzun inşasını Çeltikdüzü, Çevreli, Irmakyanı, İşhan, Tekkale ve Yeniköy olmak üzere köylerimizde tamamladık. Burada toplam 3 bin 205 konutumuzu inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle vatandaşlarımıza önümüzdeki salı günü teslim edeceğiz."

Yusufeli'de ticari faaliyetini sürdüren ancak yeni yerleşim alanında hak sahibi olmayan esnaf için de proje yürütüldüğünü dile getiren Kurum, Artvin İl Özel İdaresinin 140 dükkan ve sanayi sitesi inşasını gerçekleştireceğini, çalışmalara bir ay içinde başlanacağını aktardı.

Aynı şekilde ev sahibi olamayan vatandaşlar da bulunduğunu belirten Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında Artvin'imizde de vatandaşlarımızdan talepler oldu. Bu talepler çerçevesinde ihtiyaca göre artırmak üzere 100 sosyal konutumuzun evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri amacıyla TOKİ Başkanlığımız eliyle inşasını gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda kuralarımızı çekmek suretiyle projemizi yürütüyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni yerleşim alanına taşınma sürecinde dar gelirli vatandaşlara yakıt desteği verebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 10 milyon liralık kaynağın Artvin Valiliğine tahsis edileceğini bildiren Kurum, tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla köyde yaşayanlar için de destek sağlanacağını söyledi.

Bakan Kurum, Yusufeli'nin heyecanla beklediği projenin açılışının 22 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"21. yüzyılın Türkiye'sinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde eserlerimizi kazandırmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü Yusufeli'miz her zaman bizim yanımızda oldu, bizi her zaman destekledi. İnşallah burada yaşayan tüm vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşayacağı ki biz Yusufeli'deki proje bittikten sonra da hiçbir zaman elimizi çekmeyeceğiz. Gerek belediyemize gerek kaymakamlığımıza gerek valiliğimize de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Biz milletimiz ile birlikte güçlüyüz, milletimizin talepleri ihtiyaçları neyse her zaman orada olduk, onların yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz."

Yusufeli Belediyesi'ni de ziyaret eden Kurum, yapımı tamamlanan binaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
#Murat Kurum #yusufeli #Artvin
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