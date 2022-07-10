Baba ve oğlu kestikleri ağacın altında kalarak öldü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde kestikleri ağaç üzerlerine devrilen baba ile oğlu hayatını kaybetti.
Yurt Haberleri 10.07.2022, 15:56
İlçenin Üzümözü Mahallesi Garipderesi mevkisinde, Yusuf (71) ile oğlu Sezgin Yılmaz (48) arazilerinde kestikleri ağacın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından ağacın altından çıkarılan baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yusuf ve Sezgin Yılmaz'ın cesetleri, otopsi için Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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