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Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 49 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yurt Haberleri 21.07.2022, 23:43
Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 49 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG-61" botuyla kurtarıldı.

Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: AA
#Ayvalık #düzensiz göçmen #Balıkesir
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