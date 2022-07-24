Aydın'daki yangın kontrol altında
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yurt Haberleri 24.07.2022, 21:05
Alınan bilgiye göre, Taşburun mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, havadan uçak ve helikopter, karadan da arazözlerin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede 50 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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