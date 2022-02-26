Aydın'da tefecilik operasyonu
Aydın'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
Yurt Haberleri 26.02.2022, 02:04
Aydın'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine 12 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek, silahlara ait çok sayıda fişek ile senet, hesap defteri ve bir jandarma yeleği ele geçirildi.
Operasyonda K.D, Ş.D, E.B, C.T, Z.Ü, C.D, M.O. ve E.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin "uyuşturucu ticareti", "kasten yaralama" ve "tefecilik" suçlarından sabıkalı oldukları belirlendi.
Kaynak: AA
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