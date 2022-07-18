Aydın'da orman yangını
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına gerek karadan gerekse de havadan müdahale ediliyor.
Yurt Haberleri 18.07.2022, 17:51
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.
Yangına havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla, karadan ise arazözlerle müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
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