Aydın'da orman yangını
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınına gerek havadan gerekse de karadan müdahale ediliyor.
Yurt Haberleri 25.07.2022, 19:51
Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
Kaynak: AA
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